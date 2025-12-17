Hoher Beuteschaden bei Ladendiebstahl in Melrichstadter Drogerie – Zeugen gesucht

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Bereits am 10. Dezember ist es in einem Drogeriemarkt zu einem schadensträchtigen Diebstahl gekommen. Die Polizei Mellrichstadt ermittelt und hofft auf mögliche Zeugen.

Unbekannte haben an dem Tag, ab dem Zeitpunkt der Ladenöffnung bis zum Ladenschluss um 20:00 Uhr, Kosmetika im Wert von über 400 Euro entwendet. Der Diebstahl ist später aufgefallen und wurde erst dann polizeibekannt. Tatort war die Filiale eines Drogeriemarkts in der Thüringer Straße.

Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die an dem Tag möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem schadensträchtigen Diebstahl stehen könnten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.