Hoher Sachschaden, weil ein PKW-Fahrer in Würzburg mit Sommerreifen durch die Gegend schlitterte

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Montagmorgen hat ein 22-jähriger Autofahrer in der Mainaustraße einen Auffahrunfall verursacht, weil sein Fahrzeug trotz winterlicher Straßenverhältnisse lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war.

Als ein vorausfahrender Mercedes gegen 08:20 Uhr abbremste, um auf einen Supermarkt-Parkplatz abzubiegen, konnte der junge Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig stoppen. Glücklicherweise blieb es bei dem Zusammenstoß bei einem reinen Sachschaden, und es wurden keine Personen verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein erheblicher Gesamtschaden, den die Polizei auf schätzungsweise 16.000 Euro beziffert. Neben dem entstandenen Schaden muss der 22-Jährige nun mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen, da er gegen die situative Winterreifenpflicht verstoßen hat. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte die Nutzung von Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben ist, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und solche vermeidbaren Unfälle zu verhindern.

