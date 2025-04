Hoher Sachschaden: Wohnwagen brennt komplett aus

GRÄFENDORF – Im Ortsteil Weickersgrüben kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr auf dem Campingplatz an der Roßmühle zu einem folgenschweren Brandereignis. Ein Ehepaar hatte nahezu zeitgleich die Gasheizung, die Lüftung und den Gasherd ihres Wohnwagens in Betrieb genommen, als es wenig später zu einer Verpuffung kam.

Der 66-jährige Mann und seine 63-jährige Begleiterin befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion bereits wieder außerhalb des Wohnwagens, als es zu einem lauten Knall kam. Durch die Verpuffung geriet der Wohnwagen in Brand und brannte trotz des schnellen Einsatzes mehrerer umliegender Feuerwehren vollständig aus.

Beide Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die 63-Jährige zog sich Brandverletzungen an der Hand zu und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Ursache der Verpuffung ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.