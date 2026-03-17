Holzdiebstahl und Unfallflucht: Polizei Hammelburg sucht Zeugen
FUCHSSTADT IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt aktuell wegen eines umfangreichen Holzdiebstahls an der Staatsstraße 2293 sowie einer Unfallflucht im Stadtgebiet von Hammelburg. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder genutzten Fahrzeugen geben können.
Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter rund 100 Buchenholzstämme. Die über vier Meter langen Stämme lagerten am Wegesrand auf Höhe des Solarparks zwischen Fuchsstadt und Greßthal. Aufgrund der Menge und Länge des Holzes ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Lkw mit Anhänger eingesetzt wurde.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Hammelburg in der Friedhofstraße. Auf dem Parkplatz unterhalb der Zulassungsstelle wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 16:30 Uhr, ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne den Schaden zu melden.
Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg entgegen: 09732/906-0
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