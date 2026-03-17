Auto IU

Holzdiebstahl und Unfallflucht: Polizei Hammelburg sucht Zeugen

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Holzdiebstahl und Unfallflucht: Polizei Hammelburg sucht Zeugen
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

FUCHSSTADT IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Hammelburg ermittelt aktuell wegen eines umfangreichen Holzdiebstahls an der Staatsstraße 2293 sowie einer Unfallflucht im Stadtgebiet von Hammelburg. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder genutzten Fahrzeugen geben können.

Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter rund 100 Buchenholzstämme. Die über vier Meter langen Stämme lagerten am Wegesrand auf Höhe des Solarparks zwischen Fuchsstadt und Greßthal. Aufgrund der Menge und Länge des Holzes ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Lkw mit Anhänger eingesetzt wurde.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Hammelburg in der Friedhofstraße. Auf dem Parkplatz unterhalb der Zulassungsstelle wurde zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 16:30 Uhr, ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne den Schaden zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg entgegen: 09732/906-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026

Mehr

The Sound of Classic Motown – Gold Tour 2026 im Regentenbau

The Sound of Classic Motown – Gold Tour 2026 im Regentenbau

17. März 2026
Tradition lebt weiter: Grundschulkinder bemalen 500 Ostereier für Grafenrheinfeld

Tradition lebt weiter: Grundschulkinder bemalen 500 Ostereier für Grafenrheinfeld

17. März 2026
Neubau der Wertstoff-Annahmestelle in Schonungen: Spatenstich am Tiefen Graben

Neubau der Wertstoff-Annahmestelle in Schonungen: Spatenstich am Tiefen Graben

17. März 2026
MehrWegGottesdienst in St. Johannis: „Hast du was an den Ohren?“

MehrWegGottesdienst in St. Johannis: „Hast du was an den Ohren?“

17. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)