Holzige Gartenabfälle: Sammelaktion in den Hassbergen gewährleistet wohnortnahe Abgabemöglichkeit

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Foto: Jörg Braasch/Landratsamt Main-Spessart
HASSFURT – In diesem Frühjahr bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge wieder eine kostenlose Entsorgung von holzigem Schnittgut für Privathaushalte an. Jeweils am Samstag, den 28. Februar, und am 14. März 2026, können Bürgerinnen und Bürger ihre Gartenabfälle in unbegrenzter Menge an zahlreichen Sammelstellen im gesamten Kreisgebiet abgeben.

Die Annahme erfolgt an den meisten Standorten zwischen 8:00 und 13:00 Uhr, wobei für Zeil am Main abweichende Zeiten (10:00 bis 14:00 Uhr) gelten. In der folgenden Tabelle findest du die Annahmestellen in deiner Nähe:

Gemeinde / Stadt Annahmestelle
Aidhausen Grüngutplatz Aidhausen (Kläranlage Happertshausen)
Burgpreppach Grüngutannahmestelle zwischen Fitzendorf und Burgpreppach
Ebern Ruppach, landwirtschaftlicher Betrieb Harald Krell (Lindenhof)
Ebelsbach Grüngutannahmestelle, Bahnhofstraße 16
Hofheim i. UFr. Ostheim, ehem. Erdaushubdeponie (zum Streifberg)
Kirchlauter Neubrunn, Gemeindebauhof (Eltmanner Weg 7)
Königsberg Wertstoffhof, Hellinger Straße 8
Maroldsweisach Allertshausen, Betrieb Gerhard Schmidt (Ermershäuser Weg)
Wonfurt Kreisabfallzentrum (ehemaliges Thosti Gelände)
Oberaurach Unterschleichach, Parkplatz an der Radsporthalle
Pfarrweisach Junkersdorf, landw. Betrieb Gerd Müller (Hauptstraße 25)
Rauhenebrach Untersteinbach, Wertstoffhof (Hauptstr. 34)
Sand a. Main Grünschnittsammelstelle neben Wertstoffhof (nur Ortsgebiet)
Stettfeld Annahmestelle Betonstraße (nur Ortsgebiet)
Theres Untertheres, Parkplatz Maintalhalle (Am Sportzentrum 1)
Untermerzbach Kompostplatz Untermerzbach (nur Ortsgebiet)
Zeil a. Main Grünschnittannahmestelle „am Lichtlein“ (nur Ortsgebiet)
Bitte beachte, dass die Aktion ausschließlich für Material aus Privathaushalten mit einem maximalen Astdurchmesser von 15 cm gilt. Wurzelstöcke sowie Abfälle aus Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrieben sind von der kostenfreien Annahme ausgeschlossen. Als ökologische Alternative wird die Eigenkompostierung oder das Häckseln im eigenen Garten empfohlen, um den Nährstoffkreislauf direkt vor Ort zu schließen.

Für weitere Informationen steht dir die Abfallberatung unter der Telefonnummer 09521/27-712 gerne zur Verfügung. Eine illegale Entsorgung an Wald- oder Wegesrändern ist streng untersagt.

