Holzige Gartenabfälle: Sammelaktion in den Hassbergen gewährleistet wohnortnahe Abgabemöglichkeit
HASSFURT – In diesem Frühjahr bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge wieder eine kostenlose Entsorgung von holzigem Schnittgut für Privathaushalte an. Jeweils am Samstag, den 28. Februar, und am 14. März 2026, können Bürgerinnen und Bürger ihre Gartenabfälle in unbegrenzter Menge an zahlreichen Sammelstellen im gesamten Kreisgebiet abgeben.
Die Annahme erfolgt an den meisten Standorten zwischen 8:00 und 13:00 Uhr, wobei für Zeil am Main abweichende Zeiten (10:00 bis 14:00 Uhr) gelten. In der folgenden Tabelle findest du die Annahmestellen in deiner Nähe:
|Gemeinde / Stadt
|Annahmestelle
|Aidhausen
|Grüngutplatz Aidhausen (Kläranlage Happertshausen)
|Burgpreppach
|Grüngutannahmestelle zwischen Fitzendorf und Burgpreppach
|Ebern
|Ruppach, landwirtschaftlicher Betrieb Harald Krell (Lindenhof)
|Ebelsbach
|Grüngutannahmestelle, Bahnhofstraße 16
|Hofheim i. UFr.
|Ostheim, ehem. Erdaushubdeponie (zum Streifberg)
|Kirchlauter
|Neubrunn, Gemeindebauhof (Eltmanner Weg 7)
|Königsberg
|Wertstoffhof, Hellinger Straße 8
|Maroldsweisach
|Allertshausen, Betrieb Gerhard Schmidt (Ermershäuser Weg)
|Wonfurt
|Kreisabfallzentrum (ehemaliges Thosti Gelände)
|Oberaurach
|Unterschleichach, Parkplatz an der Radsporthalle
|Pfarrweisach
|Junkersdorf, landw. Betrieb Gerd Müller (Hauptstraße 25)
|Rauhenebrach
|Untersteinbach, Wertstoffhof (Hauptstr. 34)
|Sand a. Main
|Grünschnittsammelstelle neben Wertstoffhof (nur Ortsgebiet)
|Stettfeld
|Annahmestelle Betonstraße (nur Ortsgebiet)
|Theres
|Untertheres, Parkplatz Maintalhalle (Am Sportzentrum 1)
|Untermerzbach
|Kompostplatz Untermerzbach (nur Ortsgebiet)
|Zeil a. Main
|Grünschnittannahmestelle „am Lichtlein“ (nur Ortsgebiet)
Bitte beachte, dass die Aktion ausschließlich für Material aus Privathaushalten mit einem maximalen Astdurchmesser von 15 cm gilt. Wurzelstöcke sowie Abfälle aus Gewerbe- oder Landwirtschaftsbetrieben sind von der kostenfreien Annahme ausgeschlossen. Als ökologische Alternative wird die Eigenkompostierung oder das Häckseln im eigenen Garten empfohlen, um den Nährstoffkreislauf direkt vor Ort zu schließen.
Für weitere Informationen steht dir die Abfallberatung unter der Telefonnummer 09521/27-712 gerne zur Verfügung. Eine illegale Entsorgung an Wald- oder Wegesrändern ist streng untersagt.
