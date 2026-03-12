Auto IU

Holzstapelbrand bei Egenhausen sorgt für stundenlangen Feuerwehreinsatz

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026
Foto: Tim Mützel
Sparkasse

EGENHAUSEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochvormittag, den 11. März 2026, wurden die Feuerwehren aus Werneck und Egenhausen zu einem Brand am Ortsrand von Egenhausen alarmiert. Etwa 200 Meter außerhalb der Ortschaft stand ein Holzstapel in Flammen, wobei die starke Rauchentwicklung bereits aus der Ferne deutlich sichtbar war.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein. Da sich das Feuer bereits tief in das Innere des Holzhaufens gefressen hatte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig: Der Stapel musste mühsam auseinandergezogen werden, um alle versteckten Glutnester effektiv ablöschen zu können. Erst nach rund anderthalb Stunden konnte der Leitstelle endgültig „Feuer aus“ gemeldet werden.

Würzburger Einkaufsnacht
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Während die Feuerwehr Werneck ihren Einsatz nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach etwa zweieinhalb Stunden beenden konnte, blieb die Feuerwehr Egenhausen für abschließende Nachlöscharbeiten und eine Brandwache noch länger vor Ort. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor; die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. März 2026Letztes Update 12. März 2026

Mehr

Attacke auf Geschwindigkeitsmessgerät: 55-Jähriger nach Diebstahl festgenommen

Attacke auf Geschwindigkeitsmessgerät: 55-Jähriger nach Diebstahl festgenommen

12. März 2026
Vandalismus und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Vandalismus und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

12. März 2026
Gefährliche Verfolgungsjagd: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer flüchtet vor Polizei

Gefährliche Verfolgungsjagd: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer flüchtet vor Polizei

12. März 2026
Polizeieinsatz am Roßmarkt: Körperverletzung gestoppt und Drogen sichergestellt

Polizeieinsatz am Roßmarkt: Körperverletzung gestoppt und Drogen sichergestellt

12. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)