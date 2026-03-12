Holzstapelbrand bei Egenhausen sorgt für stundenlangen Feuerwehreinsatz
EGENHAUSEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochvormittag, den 11. März 2026, wurden die Feuerwehren aus Werneck und Egenhausen zu einem Brand am Ortsrand von Egenhausen alarmiert. Etwa 200 Meter außerhalb der Ortschaft stand ein Holzstapel in Flammen, wobei die starke Rauchentwicklung bereits aus der Ferne deutlich sichtbar war.
Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein. Da sich das Feuer bereits tief in das Innere des Holzhaufens gefressen hatte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig: Der Stapel musste mühsam auseinandergezogen werden, um alle versteckten Glutnester effektiv ablöschen zu können. Erst nach rund anderthalb Stunden konnte der Leitstelle endgültig „Feuer aus“ gemeldet werden.
Während die Feuerwehr Werneck ihren Einsatz nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach etwa zweieinhalb Stunden beenden konnte, blieb die Feuerwehr Egenhausen für abschließende Nachlöscharbeiten und eine Brandwache noch länger vor Ort. Zur Ursache des Feuers liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor; die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.
