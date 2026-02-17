Auto IU

Holzstücke auf der Fahrbahn und Unfallfluchten im Bereich der Polizei Kitzingen

Holzstücke auf der Fahrbahn und Unfallfluchten im Bereich der Polizei Kitzingen
Symbolfoto: 2fly4
MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN. Dem Sachstand nach absichtlich hat ein Unbekannter zwischen Sonntag und Montag mehrere größere Holzstücke auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Marktbreit und Michelfeld gelegt. Die Kitzinger Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

KITZINGEN. Am Montag kam es gegen 15:30 Uhr im Lochweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der Radfahrer prallte dabei gegen die geöffnete Beifahrertüre eines VW. Anschließend entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden an der Türe in Höhe von circa 200 Euro.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

  • 175 – 180 cm groß
  • Schwarz/grau gekleidet
  • Trug eine Kapuze oder Mütze
  • Unterwegs mit einem orange/schwarzen, älteren Fahrrad.

KITZINGEN. An einem weißen Renault Master wurde zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, der rechte Außenspiegel angefahren und dadurch ein Sachschaden von circa 300 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.

