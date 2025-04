Holztisch in Brand gesetzt

KARLSTADT – Ein ausgesprochen dreistes und gefährliches Verhalten legte am späten Samstagnachmittag (12.04.) eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener an der Karlstadter Mainpromenade an den Tag. Bei sonnigem Wetter hielten sich fünf junge Männer an einer öffentlichen Sitzgruppe auf – und setzten im Zuge ihres übermütigen Treibens gegen 18:30 Uhr einen massiven Holztisch vorsätzlich in Brand.

Als eine aufmerksame Zeugin das Geschehen beobachtete und die Gruppe ansprach, ergriffen die Beteiligten umgehend die Flucht. Zwei der jungen Männer flohen mit E-Scootern in Richtung Innenstadt.

Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren rasch festnehmen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen wurden auch ihre drei Komplizen ermittelt – sie sind 16, 19 und 20 Jahre alt.

Die Karlstadter Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Gegen die Gruppe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.