Honky-Tonk Bad Neustadt: Das Programm ist fast vollständig

BAD NEUSTADT – Für die Honky Tonk®-Fans der Region gibt es wieder einen Fixtermin: Am 15. März 2025 findet in Bad Neustadt die Neuauflage des beliebten Festivals statt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erwartet die Besucher von 20 bis 5 Uhr in zehn Locations Livemusik und DJing. Neu dabei sind in diesem Jahr die Hörbar in der Stadthalle mit einer Livemusik-Latenightshow sowie das JUZE in der Rederstraße mit einem „Festival im Festival“.

Das bewährte Honky Tonk®-Prinzip bleibt erhalten: Einmal zahlen, überall dabei sein.

Bereits vor Weihnachten wurde die erste Early Bird-Verkaufsrunde erfolgreich abgeschlossen, aber ab Montag, den 3. Februar, gibt es eine zweite Chance. Für nur 14 EUR können die begehrten Bändchen im Pecht Shoppingwelt (Haus 1) und online im Ticketshop unter www.honkytonk.eu erworben werden. Wichtig: Die Early Bird-Bändchen sind auf 150 Stück limitiert, also schnell zugreifen!

Das Programm für die zweite Auflage steht bereits weitgehend fest und bietet ein abwechslungsreiches Line-up. Neben regionalen Größen wie der Monkeyman Band im Fränkischen Hof und dem List-Mad Bob-Trio im La Cucina erwarten die Gäste auch überregionale Topbands wie Jamstreet aus Leipzig und Colour the Sky aus Görlitz. Neu dabei sind die Bands Just Brill und Overdrive, die erstmals in Bad Neustadt auftreten werden.

Neben den Live-Bands gibt es auch Late-Night-Shows, unter anderem in der Hörbar mit Overdrive und in der Discothek Pinocchio mit DJ Scotty – the Legend. Weitere Programminformationen sind auf www.honkytonk.eu verfügbar, und auch die Kneipenprogrammpläne werden bald ausgelegt.

Wer es nicht auf die Early Bird-Tickets abgesehen hat, kann auch im regulären Vorverkauf für 16 EUR Bändchen erwerben. Diese sind in der Tourist-Info Bad Neustadt, in der Stadthalle und bei der VR-Bank Main-Rhön in der Filiale Brendlorenzen erhältlich. Für Mitglieder der VR-Bank gibt es einen besonderen Rabatt von 2 EUR. An der Abendkasse kostet das Bändchen 20 EUR.