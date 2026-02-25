Honky Tonk Kneipenfestival kommt wieder nach Bad Neustadt
BAD NEUSTADT IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am 14. März kehrt das beliebte Honky Tonk Festival nach Bad Neustadt zurück und bietet musikbegeisterten Gästen ein abwechslungsreiches Programm in zahlreichen Locations. Unter dem Motto „Nur einmal bezahlen und überall dabei sein“ kannst du für 16 EUR im Vorverkauf Eintrittsbändchen erwerben, während das Ticket an der Abendkasse für 20 EUR erhältlich ist.
Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf in der Pecht Shoppingwelt, der Tourist-Info sowie im Kundencenter der VR-Bank Main-Rhön verfügbar oder online unter www.honkytonk.eu. Für Jugendliche unter 18 Jahren gibt es ein spezielles Angebot: Gegen Vorlage des Ausweises kostet das Bändchen an der Abendkasse nur 10 EUR. Mitglieder der VR-Bank Main-Rhön profitieren zudem von einem Sonderpreis von 14 EUR in der Filiale Brendlorenzen bei Vorlage ihrer goldenen BankCard.
Wer den Abend kulinarisch beginnen möchte, kann in ausgewählten Restaurants wie dem Cuba Cabana, dem Fränkischen Hof oder dem El Moro bei einer Tischreservierung zum Abendessen das Bändchen ebenfalls für nur 14 EUR erhalten. Ab 20 Uhr startet das musikalische Programm, unter anderem mit akustischen Rock-Meisterwerken von Colour The Sky im Alten Amtshaus oder stimmungsvollem Funk von Dance the funky chicken im Bechtolsheimer Hof.
Die Nacht wird durch zwei besondere Late-Night-Shows abgerundet, bei denen du ab 22 Uhr die Rock- und Pophits von Don’t Ask aus Würzburg genießen kannst. Ein weiteres Highlight erwartet dich ab 23 Uhr im Pinocchio, wo Jayfrog, bekannt als Mitglied der legendären Band Scooter, an den Reglern stehen wird.
Weitere Details zum Festival und den teilnehmenden Künstlern findest du auf der Website www.honky-tonk.de oder in den sozialen Medien. Bei Fragen zum Ticketkauf oder dem Programm stehen dir die Vorverkaufsstellen vor Ort zur Verfügung.
