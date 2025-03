Hotelgast greift Polizei an – 65-Jähriger festgenommen

SOMMERHAUSEN – Ein 65-jähriger Hotelgast griff am Freitagnachmittag zunächst einen anderen Gast und später die eingesetzten Polizeibeamten an. Dabei versuchte er, die Beamten mit einem spitzen Kugelschreiber in den Hals zu stechen. Der Mann wurde schließlich überwältigt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Ochsenfurter Polizei alarmiert, nachdem der 65-Jährige in einem Hotel im Ortskern von Sommerhausen einen anderen Gast an der Hand verletzt hatte. Als die Beamten den Mann in seinem Zimmer antrafen und ihn aus dem Hotel begleiten wollten, eskalierte die Situation.

Der mutmaßliche Täter griff die Polizisten mit einem Kugelschreiber in seinen geballten Fäusten an und zielte auf deren Halsbereich. Die Beamten konnten den Angriff abwehren, den Mann überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Bei der Festnahme wurden sowohl die Beamten als auch der Angreifer leicht verletzt.

Auch nach der Verbringung in eine Gewahrsamszelle versuchte der hochaggressive Mann weiterhin, die Polizisten anzugreifen, wobei ein weiterer Beamter leicht verletzt wurde.

Bei der Überprüfung der Identität des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte bestand.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 65-Jährige am Samstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.