Hubschraubereinsatz bei Unfall im Kreuzungsbereich – Zwei Personen leicht- eine Person schwer verletzt

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Sonntagabend kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Eine 52-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeistation Bad Königshofen hat die Unfallermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach wollte ein Autofahrer mit seinem VW am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr, von Birnfeld kommend auf die Ortsverbindungsstraße nach Aub einfahren. Hier kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten Audi, der von Aub in Richtung Bundorf unterwegs war.

Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß in den Graben geschleudert. Die jeweiligen Fahrer wurden dem Sachstand nach leicht verletzt. Die 52-jährige Beifahrerin in dem Audi erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.