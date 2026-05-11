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Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt
Symbolfoto: 2fly4
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AUB / BURGERROTH, LKR. WÜRZBURG – Ein Sonntagsausflug endete für eine 63-jährige Radfahrerin mit schweren Verletzungen. Nach einer Berührung mit einem weiteren Radfahrer stürzte die Frau so unglücklich, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste.

Gegen 14:30 Uhr befand sich die 63-jährige Deutsche gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Ehemann auf dem beliebten Gaubahnradweg.

Sturz nach Berührung

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Nach aktuellem Kenntnisstand kam es während der Fahrt zu einer seitlichen Berührung zwischen den beiden Rädern. Infolgedessen verlor die Frau die Kontrolle und stürzte schwer. Sie zog sich dabei erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich zu.

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Schutzhelm verhinderte Schlimmeres

Trotz der Schwere der Verletzungen betonen die Einsatzkräfte einen entscheidenden Sicherheitsaspekt:

  • Helmnutzung: Die Verunglückte trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

  • Schutzwirkung: Dieser verhinderte nach ersten Einschätzungen vermutlich noch schwerwiegendere Kopfverletzungen.

Aufgrund der Schwere des Verletzungsbildes wurde die 63-Jährige nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr Ehemann blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt.

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