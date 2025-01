Hubschraubereinsatz – Schwerer Unfall auf der B26

KARLSTADT – Am 22. Januar 2025 ereignete sich auf der B26 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Opel in Fahrtrichtung Gemünden unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper kollidierte.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der nach ersten Schätzungen im höheren fünfstelligen Bereich liegt. Der Fahrer des Opel erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.