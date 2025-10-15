Hund gebissen und Frau gestürzt – Verursacherin mit Hunden flüchtet
WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Montag gegen 11:15 Uhr kam es auf den „Hundewiesen“ in der Mainaustraße zu einem Vorfall zwischen zwei Hundehalterinnen. Eine etwa 55-jährige Frau konnte ihre zwei Wolfshunde offenbar nicht halten, woraufhin diese auf den Labrador einer 26-jährigen deutschen Hundehalterin zuliefen. Dabei stürzte die jüngere Frau, und ihr Hund wurde von einem der Wolfshunde gebissen.
Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Verursacherin vom Ort des Geschehens. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Medizinische Hilfe für den gebissenen Hund und die leicht verletzte Halterin war vor Ort nicht nötig.
Die als Verursacherin gesehene Dame wird wie folgt beschrieben:
- Etwa 55 Jahre alt
- Circa 1,60 m groß
- Deutsche
- Kräftige Statur
- Schulterlange Haare
- Bekleidet mit einer Mütze und pinker Stoffjacke
- Führte zwei Wolfshunde mit sich
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
