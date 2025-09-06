Hund musste in Würzburg aus heißem Auto befreit werden
WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag wurde die Würzburger Polizei zu einem geparkten Pkw auf dem Residenzparkplatz gerufen, da sich bei einer Außentemperatur von 23 Grad ein Hund im geschlossenen Fahrzeug befand. Die Beamten befreiten das Tier, das aufgrund der Umstände keinen gesunden Eindruck machte. Der Hund wurde zur weiteren Versorgung ins Tierheim Würzburg gebracht.
Ein Diensthundeführer eilte zum Einsatzort und konnte den gemeldeten Sachverhalt bestätigen. Der Hund war vermutlich über mehrere Stunden ohne Wasser im verschlossenen Fahrzeug eingesperrt. Aufgrund des kritischen Zustands des Tieres wurde schnell gehandelt. Das Fahrzeug wurde mittels einer sogenannten „Fangstange“ über ein leicht geöffnetes Fenster geöffnet und der Hund gerettet. Gegen den Hundehalter wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet.
