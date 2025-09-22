Hund riss ohne Leine offensichtlich einen Hasen – Halterin flüchtig
WÜRZBURG – Am Sonntagvormittag hat ein Hund auf einem Spielplatz in Würzburg-Frauenland einen Hasen gerissen. Die Halterin des Hundes, die mit ihren Tieren ohne Leine unterwegs war, flüchtete anschließend vom Tatort, ohne sich um den toten Hasen zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach der Hundebesitzerin.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10:10 Uhr in der Elisabeth-Scheuring-Straße. Zwei Zeuginnen konnten beobachten, wie der schwarze Mischlingshund auf dem Spielplatz den Hasen tötete. Die Halterin rief den Hund mit dem Namen „Blacky“ zu sich, dieser reagierte jedoch nicht. Obwohl die Zeuginnen die Frau auf den getöteten Hasen aufmerksam machten, lief sie mit ihren beiden Hunden in Richtung Hublandcenter davon.
Die Halterin wird als circa 25 Jahre alt, schlank, mit langen roten Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben. Sie soll zudem möglicherweise gepierct sein. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
