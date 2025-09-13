Hunde-Badetag im Terrassenschwimmbad Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Terrassenschwimmbad Bad Kissingen beendet die Saison 2025 mit dem 2. Hunde-Badetag am Sonntag, dem 14. September. Zwischen 11:00 und 16:00 Uhr können Hundebesitzer gemeinsam mit ihren Vierbeinern das Freibad nutzen. Der Eintritt für die Halter entspricht dem normalen Schwimmbadeintritt, während Hunde kostenlosen Zugang haben.
Damit der Badetag reibungslos verläuft, sind einige Regeln zu beachten: Es dürfen nur gut sozialisierte und nicht aggressive Hunde teilnehmen. Jeder Hund muss über eine gültige Hundesteuermarke oder einen entsprechenden Nachweis, einen gültigen Impfschutz und eine Hundehaftpflichtversicherung verfügen. Impfpass und Nachweise müssen an der Kasse vorgezeigt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen die Hunde außerhalb der Becken ein Halsband oder ein Brustgeschirr tragen.
Der Zutritt ist für läufige Hündinnen sowie für Junghunde bis einschließlich sechs Monate nicht gestattet. Ebenfalls ausgeschlossen sind Hunderassen, die in der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit gelistet sind. Die Besitzer sind zudem dazu angehalten, Hundekotbeutel mitzubringen und die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entsorgen.
