Hundeattacke in den Weinbergen: 60-Jährige durch Bisse schwer verletzt
HIMMELSTADT – Eine Wanderung in den Weinbergen von Himmelstadt endete für eine 60-jährige Frau am Samstagvormittag im Krankenhaus. Zwei nicht angeleinte Hunde attackierten die Frau und bissen sie so schwer in das Bein, dass die Wunde ärztlich genäht werden musste. Die Polizei Karlstadt sucht nun nach den unbekannten Haltern.
Gegen Vormittag war die Frau gemeinsam mit ihrem eigenen Hund im Bereich der Weinbergkapelle „Maria an der Kelter“ unterwegs. Nach ihren Angaben näherten sich zwei unangeleinte Briards (französische Schäferhunde) und bissen unvermittelt zu. Zu einem Austausch der Personalien mit den Besitzern der Tiere kam es nach dem Vorfall nicht, da das Paar den Ort des Geschehens verließ.
Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung
Die Geschädigte musste sich aufgrund der Schwere der Bissverletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und konzentriert sich nun auf die Identifizierung der Hundehalter.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Beamten bitten um Hinweise zu dem beteiligten Pärchen oder den beiden Hunden der Rasse Briard. Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen im Bereich der Weinberge gemacht hat oder Angaben zu den Haltern machen kann, wird gebeten, sich telefonisch zu melden.
Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Karlstadt, Telefon: 09353 9741-0
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