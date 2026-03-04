Auto IU

Hundebiss und mehrere Sachbeschädigungen in Würzburg

Hundebiss und mehrere Sachbeschädigungen in Würzburg
Bild von Katrina_S auf Pixabay
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag wurde eine 25-jährige Joggerin in der Mainaustraße von einem Hund leicht verletzt, als sie an einer Parkbank vorbeilief. Zudem registrierte die Polizei im Stadtgebiet mehrere Fahrzeugbeschädigungen mit hohen Sachschäden sowie eine Gewässerverunreinigung durch Waschmittel.

In der Zellerau ereignete sich der Vorfall mit dem Hund gegen 15:10 Uhr an den Mainwiesen. In Lengfeld wurde zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr ein grauer Seat „Am Sonnenhof“ beschädigt, wobei der Schaden auf 3.400 Euro geschätzt wird. Ein weiterer Fall ereignete sich in Grombühl in der Rimparer Straße an einem Ford Focus (1.500 Euro Schaden), sowie in Heidingsfeld am Röthenweg, wo ein weißer Seat für rund 2.500 Euro beschädigt wurde.

Am Mittwochmorgen stellte die Wasserschutzpolizei zudem eine Verunreinigung „Im Speyerloch“ fest, die vermutlich durch entsorgtes Waschmittel verursacht wurde. Die Spur ließ sich bis zum Reichenberger Bach rückverfolgen, die genaue Einleitungsstelle blieb jedoch unbekannt. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt entgegen unter

0931/457-2230

