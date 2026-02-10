Auto IU

Hunderte Kilo Fleisch aus dem Verkehr gezogen – Polizei stoppt Transporter

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026
Hunderte Kilo Fleisch aus dem Verkehr gezogen – Polizei stoppt Transporter
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Freitagmittag haben Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Auf der verschmutzten Ladefläche des ungekühlten Fahrzeugs lagen mehrere Hundert Kilo Fleisch, und das teils ohne Verpackung. Die für den Verkauf bestimmten Fleischprodukte wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten haben gegen den Verantwortlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter in der Niederwerrner Straße. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft, transportierte auf der Ladefläche mehrere Hundert Kilo an Fleischprodukten.

Das für den Verkauf bestimmte Fleisch lag auf Holzpaletten, teils ohne Verpackung, auf der dreckigen und ungekühlten Ladefläche. Dem Mann wurde der Weiterverkauf des Fleisches untersagt und angeordnet, dass rund 220 Kilogramm des unsachgemäß verpackten und transportierten Fleisches ordentlich zu entsorgen sind.

LOS
Christopher Richter
Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Tefal x Jamie Oliver: Neue Edelstahl-Keramikpfannen ergänzen die beliebte Produktreihe der beiden Küchenexperten

Mehr

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und stehen in engem Kontakt mit der zuständigen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026

Mehr

Silberglanz in München: DJK-Nachwuchs überzeugt bei Bayerischen Meisterschaften

Silberglanz in München: DJK-Nachwuchs überzeugt bei Bayerischen Meisterschaften

10. Februar 2026
Schwere Ladung gekippt – Arbeiter schwer verletzt – Polizei ermittelt

Schwere Ladung gekippt – Arbeiter schwer verletzt – Polizei ermittelt

10. Februar 2026
Glöckle als Top-Innovator ausgezeichnet

Glöckle als Top-Innovator ausgezeichnet

10. Februar 2026
Illegales Autorennen auf der B19 führt zu schwerem Unfall mit Verletzten

Illegales Autorennen auf der B19 führt zu schwerem Unfall mit Verletzten

10. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)