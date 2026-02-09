Auto IU

Hunderte Kilo Fleisch aus dem Verkehr gezogen – Polizei stoppt Transporter

Hunderte Kilo Fleisch aus dem Verkehr gezogen – Polizei stoppt Transporter
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Freitagmittag haben Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Auf der verschmutzten Ladefläche des ungekühlten Fahrzeugs lagen mehrere Hundert Kilo Fleisch, und das teils ohne Verpackung. Die für den Verkauf bestimmten Fleischprodukte wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten haben gegen den Verantwortlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter in der Niederwerrner Straße. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft, transportierte auf der Ladefläche mehrere Hundert Kilo an Fleischprodukten.

Das für den Verkauf bestimmte Fleisch lag auf Holzpaletten, teils ohne Verpackung, auf der dreckigen und ungekühlten Ladefläche. Dem Mann wurde der Weiterverkauf des Fleisches untersagt und angeordnet, dass rund 220 Kilogramm des unsachgemäß verpackten und transportierten Fleisches ordentlich zu entsorgen sind.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und stehen in engem Kontakt mit der zuständigen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)