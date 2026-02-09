Hunderte Kilo Fleisch aus dem Verkehr gezogen – Polizei stoppt Transporter

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Freitagmittag haben Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Auf der verschmutzten Ladefläche des ungekühlten Fahrzeugs lagen mehrere Hundert Kilo Fleisch, und das teils ohne Verpackung. Die für den Verkauf bestimmten Fleischprodukte wurden aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten haben gegen den Verantwortlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitag, gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Schweinfurter Polizei einen Kleintransporter in der Niederwerrner Straße. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft, transportierte auf der Ladefläche mehrere Hundert Kilo an Fleischprodukten.

Das für den Verkauf bestimmte Fleisch lag auf Holzpaletten, teils ohne Verpackung, auf der dreckigen und ungekühlten Ladefläche. Dem Mann wurde der Weiterverkauf des Fleisches untersagt und angeordnet, dass rund 220 Kilogramm des unsachgemäß verpackten und transportierten Fleisches ordentlich zu entsorgen sind.

Das könnte Dich auch interessieren: Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe Tefal x Jamie Oliver: Neue Edelstahl-Keramikpfannen ergänzen die beliebte Produktreihe der beiden Küchenexperten

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und stehen in engem Kontakt mit der zuständigen Behörde für Lebensmittelsicherheit.