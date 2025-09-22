Hundertprozentige Zustimmung für Ralf Hofmann
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Sozialdemokraten blicken mit Zuversicht auf die kommende Oberbürgermeisterwahl im März nächsten Jahres. Der 57-jährige Unternehmer Ralf Hofmann wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig als offizieller Kandidat nominiert. Er tritt unter dem Motto „Schweinfurt kann mehr“ an und setzt auf ein breites Bündnis, das auch parteiübergreifende Unterstützung umfasst.
Hofmann kündigte in seiner Rede einen völlig neuen Politikstil an, der über die reine Verwaltung hinausgeht. Sein Ziel sei es, die Stadt aktiv zu gestalten und die große Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter stärker zu nutzen. Er betonte, dass er die breite Unterstützung der Bevölkerung spüre, die von den Gewerkschaften bis hin zu Handwerkern und mittelständischen Unternehmen reiche.
In seiner Rede sprach er verschiedene Themen der Stadtpolitik an. Für die Maxbrücke versprach er, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit das Thema in enger Absprache mit den Bürgern zu lösen und die drei Alternativen zu diskutieren. Eine Sperrung des Mainübergangs dürfe es keinesfalls geben. Zudem legte er ein klares Bekenntnis zum Leopoldina-Krankenhaus ab, das seiner Ansicht nach in städtischer Hand bleiben müsse.
Die Parteifreunde und zahlreichen Gäste im vollbesetzten Alten Eichamt feierten Hofmann nach seiner Rede lange mit Standing Ovations, was die Aufbruchstimmung bei den Schweinfurter Sozialdemokraten unterstrich.
