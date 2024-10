„Hurra, die Schule brennt!“ – Feuerwehr Werneck nutzt Räumungsübung der Mittelschule zur Nachwuchswerbung

WERNECK – Was auf den ersten Blick wie ein freudiges Ereignis klingt, stellte sich für die Schülerinnen und Schüler der Balthasar-Neumann-Mittelschule als eine ernsthafte und wichtige Übung heraus: Kürzlich fand eine Räumungsübung statt, die in Zusammenarbeit mit der Wernecker Feuerwehr durchgeführt wurde und für alle Beteiligten durch das realistische Szenario eine besondere Bedeutung hatte.

Die Feuerwehr nutzte die Gelegenheit, um alarmmäßig mit Blaulicht und Martinshorn zur Schule zu fahren, was die Situation für die Schüler noch realitätsnäher machte. Nach der Evakuierung führten die Feuerwehrleute eine eindrucksvolle Vorführung durch, in der sie ihre ehrenamtliche Arbeit zeigten. Im angenommenen Szenario wurde ein Elektriker, der auf dem Schuldach an der Photovoltaikanlage verunglückte, mittels Drehleiter gerettet. Aufgrund eines durch einen Kurzschluss verursachten Brandes wurde die Rettung unter Atemschutz durchgeführt, während dicke Rauchschwaden aufstiegen.

Christian Kullick, der Kommandant der Wernecker Feuerwehr, betonte die Bedeutung von Freiwilligkeit in der Feuerwehr: „Es ist entscheidend, den Schülern zu vermitteln, dass das System der freiwilligen Feuerwehren nur dann funktioniert, wenn immer genügend Menschen bereit sind, sich für die Allgemeinheit einzusetzen.“ Deshalb komme die Feuerwehr gerne in Schulen, um für das Ehrenamt zu werben und zu zeigen, wie spannend und abwechslungsreich die Arbeit bei der Feuerwehr sein kann.

Im Anschluss besuchten Atemschutzgeräteträger in voller Ausrüstung die Klassen und beantworteten die Fragen der Schüler. Gleichzeitig informierten sie über den Einstieg in die Jugendfeuerwehr. Die Feuerwehren aus dem Markt Werneck hoffen, durch diesen Termin neues Interesse bei den Jugendlichen zu wecken und einige von ihnen für die Jugendfeuerwehr gewinnen zu können.