Hushcha verstärkt die Offensive der Schnüdel – Endres wechselt ins Grabfeld

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SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 hat mit Rodion Hushcha einen neuen Angreifer verpflichtet. Gleichzeitig verlässt Joshua Endres den Verein und schließt sich einem Klub im Grabfeld an.

Der 20-jährige Weißrusse Hushcha wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Aubstadt nach Schweinfurt. Der Stürmer bringt bereits Erfahrung aus rund 60 Regionalligaeinsätzen mit, in denen er sechs Tore und sechs Vorlagen erzielte. Zuvor spielte er unter anderem für den FC Eintracht Bamberg.

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Die Verantwortlichen der Schnüdel sehen in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler mit viel Tempo und Einsatzbereitschaft. Ziel sei es, ihn weiter an das Niveau der Regionalliga heranzuführen und seine offensiven Qualitäten auszubauen. Auch der Spieler selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe.

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Im Gegenzug verlässt Offensivspieler Joshua Endres den 1. FC Schweinfurt 05 und wechselt ins Grabfeld. Über die genauen Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verein bedankte sich für seinen Einsatz und wünschte ihm sportlich wie persönlich alles Gute.