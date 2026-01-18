HvO Schwanfeld erreicht neuen Einsatzrekord
SCHWANFELD – Die Helfer-vor-Ort-Gruppe der BRK-Bereitschaft Schwanfeld verzeichnete im Jahr 2025 mit 181 Alarmierungen einen neuen Rekord seit ihrer Gründung. Die 26 ehrenamtlichen Einsatzkräfte leisteten dabei schnelle medizinische Hilfe in Schwanfeld, Wipfeld, Theilheim, Hergolshausen und Waigolshausen. Besonders bemerkenswert ist die Flexibilität des Teams, da allein 34 dieser Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeiten bewältigt wurden.
Das Einsatzspektrum reichte von chirurgischen und neurologischen Notfällen bis hin zu acht lebensrettenden Reanimationen. BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer und Kreisvorsitzender Holger Merz würdigten die Leistungen als herausragendes Beispiel für Menschlichkeit und gesellschaftliche Solidarität. Durch die schnelle Präsenz vor Ort überbrücken die Helfer die kritische Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und erhöhen damit die Überlebenschancen der Patienten in der Region massiv.
Technisch konnte die Gruppe im vergangenen Jahr wichtige Fortschritte erzielen, darunter die Inbetriebnahme des LARDIS-Systems und die Anschaffung einer modernen Absaugpumpe durch Spendengelder. Für das Jahr 2026 blickt die Bereitschaft optimistisch in die Zukunft, gestärkt durch die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Feuerwehren und der Leitstelle Schweinfurt. Der Dank der Verantwortlichen gilt allen Unterstützern und den Ehrenamtlichen, die ihre Freizeit für die Sicherheit ihrer Mitbürger einsetzen.
