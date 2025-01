Hybrider Vortragsabend zur Kindergesundheit in Haßfurt

HAßFURT – Das Thema Fieber bei Kindern steht am Dienstag, den 11. Februar, von 18:30 bis 20 Uhr im Mittelpunkt einer hybriden Informationsveranstaltung.

Diese wird gemeinsam von der Gesundheitsregionplus des Landkreises Haßberge, dem vhs Landkreis Haßberge e.V. und dem Medizinischen Versorgungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin Haßberge angeboten. Besonders im Winter, wenn Erkältungswellen und grippale Infekte häufig sind, leiden viele Kinder unter Symptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber. Doch auch unabhängig von solchen Infekten kann Fieber bei (Klein-)Kindern als Begleiterscheinung auftreten. Kinder sind in der Regel deutlich häufiger von Fieber betroffen als Erwachsene, da bereits kleine, ungefährliche Gesundheitsstörungen ihre Körpertemperatur erhöhen können.

Es wird betont, dass Fieber keine Krankheit an sich ist, sondern eine Schutzreaktion des Körpers auf Infektionen. Durch die Temperaturerhöhung wird das Immunsystem angeregt, gegen Krankheitserreger zu kämpfen.

In dem hybriden Vortrag werden Dr. Annegret Weller, Dr. Katrin Offenberger und Dr. Arman Behdjati-Lindner, Fachärzt*innen des Medizinischen Versorgungszentrums für Kinder- und Jugendmedizin Haßberge, auf wichtige Themen eingehen, darunter: „Wann leidet ein Kind unter Fieber?“, „Wie misst man Fieber schmerzfrei?“, „Was sollte man bei Fieber tun?“, „Wann ist eine ärztliche Untersuchung nicht zwingend erforderlich?“ und „Wann sollte man Kontakt mit dem Kinder- und Jugendarzt aufnehmen?“ Der Präsenzteil der Veranstaltung findet in der vhs Hofheim (Marktplatz 5, 97461 Hofheim in Unterfranken) statt. Der Vortrag sowie die moderierte Fragerunde werden digital übertragen.

Anmeldung:

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung per E-Mail an gesundheitsregion@hassberge.de bis zum 7. Februar gebeten. Die Einwahldaten für die digitale Teilnahme werden am Tag der Veranstaltung per E-Mail verschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Fragen steht Benjamin Herrmann, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus, unter der Telefonnummer 09521 27490 oder per E-Mail zur Verfügung.