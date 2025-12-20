Hydrauliköl gelangt in den Main – Größere Verunreinigung durch schnelles Eingreifen verhindert

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN – Am Donnerstagmorgen gelangte Hydrauliköl aus einer Fähre in den Main. Der Fährführer bemerkte dies und stellte den Motor ab. Eine größere Verunreinigung konnte verhindert werden. Die Schifffahrt war bis etwa 09:15 Uhr gesperrt.

Gegen 07:10 Uhr bemerkte der 28-jährige Fährführer, dass aus seinem Schiff Öl austritt und stellte die Motoren umgehend ab. In der Folge wurden die Schleuse Dettelbach und die Feuerwehr informiert. Insgesamt gelangten durch eine durch Vibration entstandene Öffnung am Motor etwa 20 Liter Öl ins Gewässer. Durch das schnelle Abstellen des Motors und durch schnelle Maßnahmen zur Abbindung des Ölfilms konnte eine größere Verunreinigung verhindert werden. Trotzdem zog sich die Verunreinigung mit Ölschlieren bis zur etwa zwei Kilometer entfernten Brücke über die A3. Die Schifffahrt musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Das ausgetretene Öl konnte durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dettelbach und Kitzingen abgebunden beziehungsweise aufgenommen werden. Darüber hinaus wurden die Maßnahmen vor Ort durch Vertreter der Stadtwerke Dettelbach und des THW Kitzingen unterstützt.