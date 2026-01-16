„Hymn of the Highlands“ – Benefizkonzert der gefeierten Formation „Brass Band Bamberg“
SCHWEINFURT – Die Stadthalle Schweinfurt wird am Sonntag, den 22. März 2026, zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Benefizkonzerts des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt. Unter dem Titel „Hymn of the Highlands“ entführt die renommierte Brass Band Bamberg das Publikum musikalisch in die schottischen Highlands. Unter der Leitung des bekannten Dirigenten Franz Matysiak verspricht das 30-köpfige Ensemble ein klanggewaltiges Erlebnis nach britischem Vorbild.
Präsidentin Klara Weigand und Vorstandsmitglied Florian Giebfried betonten die Besonderheit dieser Kooperation, da die Brass Band ihr traditionelles Frühjahrskonzert in den Dienst der guten Sache stellt. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung fließt in Projekte des Zonta Clubs, die Frauen und Kinder unterstützen. Die kraftvollen Arrangements sollen Orte wie das Castle Ardross oder das Naturschutzgebiet Alladale vor dem inneren Auge der Besucher lebendig werden lassen.
Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr, wobei der Einlass bereits eine Stunde früher erfolgt. Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei der Buchhandlung Collibri in Schweinfurt oder per E-Mail an info@zonta-kg-sw.de erhältlich. An der Abendkasse erhöht sich der Preis auf 20 Euro (ermäßigt 12 Euro). Für viele Musikliebhaber in der Region bietet sich damit die seltene Gelegenheit, die über 200 Jahre alte Tradition der britischen Brass-Musik live und für einen wohltätigen Zweck zu erleben.
