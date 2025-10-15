Auto IU
I.K.O.N. FIGHTER CUP in Polen – Drei Medaillen für das deutsche Team und zwei für das Videnin Dojo
SCHWEINFURT – Beim internationalen I.K.O.N. Fighter Cup im polnischen Białystok feierte das deutsche Team einen großen Erfolg und kehrte mit drei Medaillen zurück. Das Videnin Dojo aus Schweinfurt und eine Teilnehmerin aus Brandis (Sachsen-Anhalt) vertraten Deutschland bei dem Turnier, das rund 170 Teilnehmer aus Polen, Österreich und Deutschland anzog.
Branch Chief Dmitrij Videnin zeigte sich sehr zufrieden und hob hervor, dass die Kämpfer auf internationaler Bühne Stärke, Disziplin und Teamgeist bewiesen hätten. Solche Turniere seien nicht nur sportlich bedeutend, sondern stärkten auch die internationalen Verbindungen und Freundschaften.
Die Ergebnisse im Überblick:
|Platz
|Kämpfer
|Herkunft
|1. Platz 🥇
|Leonid Videnin
|Videnin Dojo, Schweinfurt
|2. Platz 🥈
|Neele Streller
|Brandis Dojo, Sachsen-Anhalt
|3. Platz 🥉
|Lena Videnin
|Videnin Dojo, Schweinfurt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
