Ice-Dome bald wieder geöffnet

SCHWEINFURTDie Eislaufsaison im Schweinfurter Ice-Dome steht kurz bevor. Die Eishalle startet am Samstag, den 27. September, mit einer Eis-Disco in die neue Saison und öffnet ab Sonntag, dem 28. September, offiziell für den Publikumsverkehr sowie für Schulen und Vereine.

Die beliebte Eis-Disco läutet am Samstag die Eislaufsaison ein. Ab dem darauffolgenden Sonntag ist die Eisfläche dann wieder für alle zugänglich.

Die aktuellen Öffnungszeiten der Eishalle für den Publikumsverkehr sind auf der Website www.ervsw.de abrufbar.

