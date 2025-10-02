Ich glaube… – ein musikalischer Dialog mit Dietrich Bonhoeffer
SCHWEINFURT – Achtzig Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer lädt die evangelische Kirchengemeinde Schweinfurt-Christuskirche zu einem besonderen Konzert in die Arche nach Dittelbrunn ein. Im Mittelpunkt steht die Fortführung des musikalischen Dialogs der Musikgruppe Jericho, die bereits 1995 elf zentrale Bonhoeffer-Texte Wort für Wort vertont hatte. Diese Lieder, die Bonhoeffers Reflexionen aufgreifen, gelten als zeitlos aktuell.
Das ursprüngliche Projekt wurde von dem damals in Obbach tätigen Pfarrer Wolfgang Brändlein initiiert und tourte ab 1995 in mehreren Konzertreihen durch Franken und Bayern.
Das Ensemble und die musikalische Bandbreite
Für die Neuaufführung der komplexen Vertonungen im Jahr 2025 hat sich das Ensemble neu formiert und die Lieder neu erschlossen. Die Besetzung setzt sich zusammen aus:
- Wolfgang Brändlein: Akustische Gitarre, Gesang
- Dr. Stefan Itze: Cello, Flöte
- Georg Schmitt: Klarinette, Saxophon
- Hans-Jürgen Neupert: E-Bass, akustische und E-Gitarre
- Lisa-Marie Ströbel (neu dabei): Gesang (mit Erfahrung aus Musicalproduktionen und Band-Arbeit)
Die musikalische Gestaltung ist von großer stilistischer Vielfalt geprägt, inspiriert von der Unterschiedlichkeit der Bonhoeffer-Texte. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus:
- Liedern im Singer-Songwriter-Stil
- Knackigen Rock- und Poptiteln
- Lateinamerikanischen Elementen
- Beinahe kammermusikalischer Dichte
Ein Höhepunkt ist die Vertonung des berühmten Zellengedichts „Wer bin ich?“ als langsamer, ausdrucksstarker Blues. Im rockigen „Beten und Tun“ erinnert Bonhoeffer eindringlich an die Grundlagen christlichen Handelns.
Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Die erbetenen Spenden werden zur Kostendeckung der Veranstaltung und für das Vesperkirchen-Projekt der Kirchengemeinde verwendet.
