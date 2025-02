„Ich mach euch alle platt!“ – 21-Jähriger versucht gewaltsam in Wohnung der Ex- Freundin einzudringen und greift Polizeibeamte an

STOCKSTADT AM MAIN – LKR. ASCHAFFENBURG – In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 21-Jähriger gewaltsam, in die Wohnung seiner Ex-Freundin einzudringen. Die verängstigte junge Frau alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifen schnell vor Ort war. Der aggressive und stark alkoholisierte Mann griff die Einsatzkräfte an und leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 01:05 Uhr meldete die 21-Jährige per Notruf, dass ihr Ex-Freund vor ihrer Haustür in der Wallstadter Straße Sturm klingelt. Während des Telefonats kletterte der Mann auf den Balkon und versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Auf Anweisung der Einsatzzentrale verbarrikadierte sich die Frau im Badezimmer.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Mann weiterhin auf dem Balkon. Als die Beamten versuchten, ihn durch die geschlossene Tür zu beruhigen, schlug er mit dem Ellenbogen die Glasscheibe ein. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray attackierte er die Polizisten weiter. Die Beamten zogen sich daraufhin kurzzeitig zurück, doch der 21-Jährige folgte ihnen, beleidigte sie und drohte, „sie alle platt zu machen“.

Vor dem Wohnhaus gelang es mehreren Polizisten schließlich, den Angreifer mit einem weiteren Einsatz von Pfefferspray zu überwältigen und zu fesseln. Er wurde zur Ausnüchterung in eine Haftzelle der Polizei Aschaffenburg gebracht.

Mehrere Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die Ex-Freundin blieb glücklicherweise unverletzt.

Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Widerstands gegen die Polizei, Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.