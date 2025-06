Ich sag „Party“, Du sagst „Forst“: Das legendäre Party-Weekend des TSV Forst steht vor der Tür – Feiern ohne Preiserhöhung!

FORST – Es ist wieder soweit! Das allseits beliebte und schon legendäre Party-Weekend des TSV Forst wirft seine Schatten voraus. Die Veranstalter stehen in den Startlöchern, um erneut ein unvergessliches Wochenende voller Musik, guter Stimmung und ausgelassener Feiern zu präsentieren.

Vom 27.06. bis zum 28.06.25 verwandelt sich Forst wieder in eine pulsierende Partyhochburg mit einem Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Auf vier verschiedenen Areas ist für jeden Geschmack etwas dabei:

Area 1: Stadl bietet am Freitag eine Zeitreise mit Oldies, Apres Ski Hits und Malle-Klängen von DJ Peter Kraus [A1 Lübeck] und DJ Spin [Prater Dome Wien] . Am Samstag heißt es dann abfeiern zu den besten Hits der 90er und 2000er mit DJ Joker [Look / Tante Suzie] .

In der Area 2: House / Dance / Techno sorgt am Freitag Lokalmatador Pat Benedetti für elektronische Beats, während am Samstag Kwadrat [Festival DJs / radiohashtag+] mit energiegeladenen Sounds die Menge zum Beben bringt.

Für alle Fans von satten Bässen und urbanen Sounds ist die Area 3: Black Beats die richtige Anlaufstelle. Am Freitag präsentiert DJ otze New School Hip Hop, gefolgt von DJ Kingsize am Samstag.

Wer es etwas entspannter angehen möchte, ist in der Area 4: Cocktail Lounge genau richtig. Hier verwöhnt DJ Gerdi an beiden Abenden mit feurigen Salsa-, Latino- und Merengue-Rhythmen.

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalter in diesem Jahr auf die Preise: Entgegen dem allgemeinen Trend steigender Kosten bleiben die Eintrittspreise exakt auf dem Niveau des Vorjahres. „Wir möchten, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, ein geiles Fest mit uns zu feiern, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen“, so die Verantwortlichen des TSV Forst.

Die Preisübersicht:

Abendkasse: 10€ (Vorverkauf: 9€)

10€ (Vorverkauf: 9€) Wochenendticket (gültig für Freitag und Samstag, erhältlich am Freitag, Ü18): 17€ (Vorverkauf: 15€)

17€ (Vorverkauf: 15€) Shuttlebus (Freitag & Samstag ab Schweinfurt und Haßfurt mit mehreren Haltestellen): 5€ pro Person und Fahrt (Hin- und Rückfahrt, weitere Infos auf Social Media)

Spar-Tipps und Specials:

Vorverkauf lohnt sich: Tickets sind über Eventfrog günstiger als an der Abendkasse und können noch bis zum 25. Juni erworben werden.

Tickets sind über Eventfrog günstiger als an der Abendkasse und können noch bis zum 25. Juni erworben werden. Freitag ist Doppel-Decker-Zeit: Von 21:00 bis 22:30 Uhr gibt es den doppelten Genuss auf alle Gespritzten!

Von 21:00 bis 22:30 Uhr gibt es den doppelten Genuss auf alle Gespritzten! Samstag ist Ladies Night: Alle Damen erhalten bis 22:00 Uhr ein Freigetränk!

Weitere Informationen zu den Shuttlebus-Haltestellen und dem genauen Programmablauf findest Du auf den Social-Media-Kanälen des TSV Forst: Facebook – Insta – TikTok