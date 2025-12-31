Auto IU

Illegale Ablagerungen von Abfällen in Bad Brückenau

Berge an Altpapier wurden über die Weihnachtsfeiertage am Wertstoffhof Bad Brückenau angeliefert, dazu kamen illegal abgelagerter Elektroschrott und Sperrmüll. - Foto: Thomas Kirchner/Bauhof Stand Bad Brückenau
BAD BRÜCKENAU – Nach dem Weihnachtswochenende sieht sich die Stadt Bad Brückenau mit massiven Problemen durch „wilden Müll“ am örtlichen Wertstoffhof in der Dr.-Gartenhof-Straße konfrontiert. Unbekannte luden vor den Toren der Sammelstelle wahre Berge an Altpapier, Kartonagen sowie illegalen Elektroschrott und Sperrmüll ab.

Da die Container bereits überfüllt waren, wurden Papierabfälle einfach im Außenbereich hinterlassen, was durch Wind und Regen zu einer großflächigen Verschmutzung der Nachbarschaft führte. Das Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen und die Stadtverwaltung rufen die Bürger nun eindringlich zur ordnungsgemäßen Entsorgung auf.

Jürgen Metz, Vorstand des Kommunalunternehmens, stellt klar, dass Papier und Pappe wieder mit nach Hause genommen werden müssen, sofern die bereitgestellten Großcontainer voll sind. Das bloße Abstellen vor den Behältern ist nicht gestattet und verursacht einen erheblichen personellen Mehraufwand für die Mitarbeiter des Bauhofs und der Müllabfuhr. Zudem weist er darauf hin, dass die Kosten für die Beseitigung solcher illegalen Ablagerungen letztlich von der Allgemeinheit über die Müllgebühren getragen werden müssen.

Besonders kritisch wird die Entsorgung von Elektroschrott und Sperrmüll außerhalb der Öffnungszeiten bewertet. Elektrogeräte enthalten oft gefährliche Schadstoffe und stellen eine potenzielle Brandgefahr dar, weshalb ihre unkontrollierte Ablagerung die Umwelt massiv gefährdet. Grundsätzlich gilt zudem, dass Sperrmüll an den Wertstoffhöfen überhaupt nicht angenommen wird. Werden Verursacher solcher illegalen Müllberge ermittelt, drohen ihnen empfindliche Bußgelder wegen einer Ordnungswidrigkeit; bei gefährlichen Abfällen kann es sich sogar um eine Straftat handeln, die konsequent zur Anzeige gebracht wird.

Um künftige Engpässe zu vermeiden, wird darum gebeten, Kartonagen vor dem Einwurf stets zu zerkleinern und die Kapazitäten der eigenen Papiertonnen am Grundstück primär zu nutzen. Informationen zu den regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und zur richtigen Abfalltrennung sind jederzeit über die Abfall-Scout App oder auf der Internetseite des Kommunalunternehmens abrufbar. Die Behörden hoffen auf die Einsicht der Bevölkerung, damit der Wertstoffhof ein Ort der geordneten Entsorgung bleibt und nicht zum Schauplatz umweltschädlicher Müllberge wird.

