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Illegale Entsorgung von Tierkadavern: 20 tote Hühner in Sternberg und Alsleben aufgefunden

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
Illegale Entsorgung von Tierkadavern: 20 tote Hühner in Sternberg und Alsleben aufgefunden
Foto: Pixabay / Capri23auto
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SULZDORF AN DER LEDERHECKE / STERNBERG IM GRABFELD – Ein bislang unbekannter Täter hat im Landkreis Rhön-Grabfeld insgesamt 20 tote Hühner illegal entsorgt. Die Polizei Bad Königshofen hat in enger Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landratsamtes die Ermittlungen aufgenommen.

Die Entdeckung der toten Tiere erfolgte am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr. Die Fundorte verteilen sich auf zwei Bereiche: Sechs der verendeten Hühner wurden am Waldrand nahe Alsleben entdeckt, während die restlichen 14 Tiere auf dem Grünabfallplatz in Sternberg aufgefunden wurden.

Veterinäramt sichert Kadaver

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Die Tierkadaver wurden umgehend durch Mitarbeiter des Veterinäramtes sichergestellt und zur weiteren Untersuchung sowie fachgerechten Aufbewahrung abtransportiert. Neben der Klärung der Herkunft der Tiere steht auch die Frage im Raum, ob eine ordnungsgemäße Entsorgung bewusst umgangen wurde.

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Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit

Die Polizei Bad Königshofen prüft den Vorfall derzeit als Ordnungswidrigkeit nach dem Tierschutzgesetz sowie unter dem Aspekt der illegalen Abfallentsorgung. Hinweise auf den Verursacher oder Beobachtungen von verdächtigen Fahrzeugen an den Fundorten werden erbeten. Insbesondere für die Entsorgung auf dem öffentlichen Grünabfallplatz in Sternberg erhoffen sich die Beamten Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

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