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Illegale Manipulation: Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter vor der Polizei

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Illegale Manipulation: Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter vor der Polizei
Symbolfoto: 2fly4
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ELSENFELD (LKR. MILTENBERG) – Ein 14-Jähriger hat sich am Dienstagabend in Elsenfeld einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der genutzte E-Scooter technisch manipuliert war.

Verlauf der Kontrolle

Gegen 21:30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Mühlweg ein E-Scooter auf, der mit zwei Personen besetzt war. Den Beamten war dabei bereits die deutlich überhöhte Geschwindigkeit des Fahrzeugs aufgefallen. Als die Polizisten Anhaltezeichen gaben, ignorierte der Fahrer diese zunächst und setzte seine Fahrt fort.

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Während die Mitfahrerin vom Fahrzeug abstieg und von den Beamten kontrolliert werden konnte, setzte der Fahrer seine Flucht zunächst alleine fort. Kurze Zeit später gelang es der Polizei jedoch, den Jugendlichen an seiner Wohnanschrift ausfindig zu machen.

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Sicherstellung und Ermittlungen

Bei der Untersuchung des Gefährts stellte sich heraus, dass sich die Höchstgeschwindigkeit des E-Scooters offenbar mittels einer Smartphone-Anwendung unzulässig erhöhen ließ. Sowohl der E-Scooter als auch das Mobiltelefon des Fahrers wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt.

Gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen (deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit) wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.


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