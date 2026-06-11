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Illegale Müllentsorgung bei Bischofsheim: Polizei sucht Zeugen

11. Juni 2026Letztes Update 11. Juni 2026
Illegale Müllentsorgung bei Bischofsheim: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN – Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag (10. Juni 2026) in der Rhön illegal Abfall entsorgt. Wie die Polizei berichtet, wurden am Schotterparkplatz an der Staatsstraße 2289 – zwischen Oberweißenbrunn und Wildflecken – Altreifen und Möbelteile abgeladen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:50 Uhr. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen wegen der unerlaubten Abfallbeseitigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

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Wer hat im genannten Zeitraum am besagten Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Abladen von Müll in Verbindung stehen könnten?

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.


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