Illegale Spielhalle in Erlenbach ausgehoben: Polizei beschlagnahmt Geldspielgeräte
ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG – Eine vermeintliche Kneipentour endete am Mittwochabend für mehrere Personen mit einer polizeilichen Räumung. In einem ehemaligen Ladengeschäft stießen Beamte auf eine mutmaßlich illegal betriebene Spielhalle inklusive nicht genehmigtem Gaststättenbetrieb.
Gegen 21:00 Uhr nahmen Einsatzkräfte der Polizei die Räumlichkeiten genauer unter die Lupe, nachdem entsprechende Hinweise eingegangen waren. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: In dem Gebäude herrschte reger Betrieb.
Glücksspiel und Alkohol ohne Genehmigung
Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Lokal völlig ohne die notwendigen rechtlichen Grundlagen betrieben wurde:
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Fehlende Erlaubnisse: Für den Betrieb der Spielhalle sowie für den Ausschank von alkoholischen Getränken lagen keine Genehmigungen vor.
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Illegale Automaten: Es wurden drei Geldspielgeräte entdeckt, die zu diesem Zeitpunkt in Betrieb waren. Bei der Überprüfung ergaben sich zudem spezifische Verstöße gegen die Vorschriften für solche Geräte.
Schließung und Sicherstellung
Die Konsequenz folgte auf dem Fuße: Die Polizei untersagte den Betrieb mit sofortiger Wirkung und räumte die Lokalität. Die drei aufgefundenen Geldspielgeräte wurden als Beweismittel sichergestellt.
Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die Verantwortlichen. Dabei stehen neben den Verstößen gegen das Gaststätten- und Glücksspielrecht auch mögliche steuerrechtliche Vergehen im Fokus.
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