Auto IU

Illegale Spielhalle in Erlenbach ausgehoben: Polizei beschlagnahmt Geldspielgeräte

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026
Illegale Spielhalle in Erlenbach ausgehoben: Polizei beschlagnahmt Geldspielgeräte
Symbolbild: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG – Eine vermeintliche Kneipentour endete am Mittwochabend für mehrere Personen mit einer polizeilichen Räumung. In einem ehemaligen Ladengeschäft stießen Beamte auf eine mutmaßlich illegal betriebene Spielhalle inklusive nicht genehmigtem Gaststättenbetrieb.

Gegen 21:00 Uhr nahmen Einsatzkräfte der Polizei die Räumlichkeiten genauer unter die Lupe, nachdem entsprechende Hinweise eingegangen waren. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: In dem Gebäude herrschte reger Betrieb.

Glücksspiel und Alkohol ohne Genehmigung

Weißt Du...
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Lokal völlig ohne die notwendigen rechtlichen Grundlagen betrieben wurde:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Fehlende Erlaubnisse: Für den Betrieb der Spielhalle sowie für den Ausschank von alkoholischen Getränken lagen keine Genehmigungen vor.

  • Illegale Automaten: Es wurden drei Geldspielgeräte entdeckt, die zu diesem Zeitpunkt in Betrieb waren. Bei der Überprüfung ergaben sich zudem spezifische Verstöße gegen die Vorschriften für solche Geräte.

Schließung und Sicherstellung

Die Konsequenz folgte auf dem Fuße: Die Polizei untersagte den Betrieb mit sofortiger Wirkung und räumte die Lokalität. Die drei aufgefundenen Geldspielgeräte wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die Verantwortlichen. Dabei stehen neben den Verstößen gegen das Gaststätten- und Glücksspielrecht auch mögliche steuerrechtliche Vergehen im Fokus.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Mai 2026Letztes Update 7. Mai 2026

Mehr

„Hände formen Geschichten“: Kreativer Ausflug für Senioren in den Steigerwald

7. Mai 2026
Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

Sachbeschädigungen und Unfallfluchten in Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

7. Mai 2026
Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

Polizeibericht Schweinfurt: Maibaum angesägt und Unfallfluchten

7. Mai 2026
Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön

7. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)