Auto IU

Illegale Wiesenmahd in Euerbach und Unfallflucht auf der B286: Schweinfurter Polizei sucht Zeugen

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Illegale Wiesenmahd in Euerbach und Unfallflucht auf der B286: Schweinfurter Polizei sucht Zeugen
Bild von Joe auf Pixabay
Eisgeliebt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei ungewöhnlichen Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Während in Euerbach eine geschützte Gemeindewiese einfach abgemäht wurde, sucht die Polizei auf der B286 nach einem stark beschädigten Mercedes Sprinter.

Euerbach: Unbekannter mäht geschützte Ausgleichsfläche

In Euerbach beschäftigt ein mögliches Umweltdelikt die Beamten. An der örtlichen Unteren Mühle hat ein bislang unbekannter Täter eine Wiese abgemäht, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Bei dem Areal handelt es sich um eine sogenannte Förderungs-Ausgleichsfläche – also ein gezielt geschütztes Biotop zur Förderung der Biodiversität. Durch das eigenmächtige Absensen ist die Wiese für ihren eigentlichen ökologischen Zweck vorerst nicht mehr unmittelbar nutzbar. Der Gemeinde Euerbach ist dadurch ein konkreter wirtschaftlicher Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt wegen der illegalen Mahd und sucht Zeugen, die Traktoren oder Mähgeräte im Bereich der Unteren Mühle beobachtet haben.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Schweinfurt / B286: Sprinter rammt Leitplanke und flüchtet

Ein weiterer Fall ereignete sich auf der B286 in Fahrtrichtung Schwebheim. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr und Donnerstag, 20:21 Uhr kam es dort zu einer klassischen Unfallflucht.

Der Fahrer eines weißen oder dunklen Mercedes Sprinters verlor die Kontrolle über sein Nutzfahrzeug und touchierte sowohl einen Leitpfosten als auch die Leitplanke. Beide Einrichtungen wurden dabei erheblich beschädigt. Obwohl der Aufprall so heftig war, dass die komplette rechte Seite des Transporters massiv eingedrückt wurde, suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei fahndet nach dem Unfallwagen:

  • Modell: Mercedes-Benz Sprinter (oder baugleiches Nutzfahrzeug)

  • Schadensbild: Massive Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite.

  • Besonderheit: Im beschädigten Bereich dürften großflächig schwarze Kunststoff-Abdeckungen und Karosserieteile fehlen.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer Hinweise zur illegalen Mäh-Aktion in Euerbach geben kann oder einen auffällig an der rechten Front beschädigten Mercedes Sprinter gesehen hat, wird dringend gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Schweinfurt

  • Telefon: 09721/202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026

Mehr

Sabotage beim Bahnverkehr: Güterzug prallt bei Markt-Einersheim gegen Betonblock

Sabotage beim Bahnverkehr: Güterzug prallt bei Markt-Einersheim gegen Betonblock

16. Mai 2026
Universitätsklinikum Würzburg wird nationales Zentrum für Kinder-Leukämie-Diagnostik

Universitätsklinikum Würzburg wird nationales Zentrum für Kinder-Leukämie-Diagnostik

16. Mai 2026
Flucht vor der Polizei endet mit Sturz: 17-Jähriger ohne Führerschein erwischt

Flucht vor der Polizei endet mit Sturz: 17-Jähriger ohne Führerschein erwischt

16. Mai 2026
Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: E-Biker und unbekannter Fahrzeugführer gesucht

Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: E-Biker und unbekannter Fahrzeugführer gesucht

16. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)