Illegale Wiesenmahd in Euerbach und Unfallflucht auf der B286: Schweinfurter Polizei sucht Zeugen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in zwei ungewöhnlichen Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Während in Euerbach eine geschützte Gemeindewiese einfach abgemäht wurde, sucht die Polizei auf der B286 nach einem stark beschädigten Mercedes Sprinter.
Euerbach: Unbekannter mäht geschützte Ausgleichsfläche
In Euerbach beschäftigt ein mögliches Umweltdelikt die Beamten. An der örtlichen Unteren Mühle hat ein bislang unbekannter Täter eine Wiese abgemäht, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet.
Bei dem Areal handelt es sich um eine sogenannte Förderungs-Ausgleichsfläche – also ein gezielt geschütztes Biotop zur Förderung der Biodiversität. Durch das eigenmächtige Absensen ist die Wiese für ihren eigentlichen ökologischen Zweck vorerst nicht mehr unmittelbar nutzbar. Der Gemeinde Euerbach ist dadurch ein konkreter wirtschaftlicher Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt wegen der illegalen Mahd und sucht Zeugen, die Traktoren oder Mähgeräte im Bereich der Unteren Mühle beobachtet haben.
Schweinfurt / B286: Sprinter rammt Leitplanke und flüchtet
Ein weiterer Fall ereignete sich auf der B286 in Fahrtrichtung Schwebheim. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr und Donnerstag, 20:21 Uhr kam es dort zu einer klassischen Unfallflucht.
Der Fahrer eines weißen oder dunklen Mercedes Sprinters verlor die Kontrolle über sein Nutzfahrzeug und touchierte sowohl einen Leitpfosten als auch die Leitplanke. Beide Einrichtungen wurden dabei erheblich beschädigt. Obwohl der Aufprall so heftig war, dass die komplette rechte Seite des Transporters massiv eingedrückt wurde, suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Die Polizei fahndet nach dem Unfallwagen:
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Modell: Mercedes-Benz Sprinter (oder baugleiches Nutzfahrzeug)
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Schadensbild: Massive Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite.
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Besonderheit: Im beschädigten Bereich dürften großflächig schwarze Kunststoff-Abdeckungen und Karosserieteile fehlen.
Zeugenaufruf der Polizei
Wer Hinweise zur illegalen Mäh-Aktion in Euerbach geben kann oder einen auffällig an der rechten Front beschädigten Mercedes Sprinter gesehen hat, wird dringend gebeten, sich zu melden.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Schweinfurt
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Telefon: 09721/202-0
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