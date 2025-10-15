Illegaler Handel mit Betäubungsmittel – 23-Jähriger in Untersuchungshaft
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Am Mittwochnachmittag wurde ein 23-jähriger Algerier in der Innenstadt von Beamten der Schweinfurter Polizei beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet und festgenommen. Bei der Festnahme und anschließender Durchsuchung konnten verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld aus den Verkäufen sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten dem jungen Mann mehrere weitere Drogenverkäufe, mutmaßlich auch an Minderjährige, nachgewiesen werden.
In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann am folgenden Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 23-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.
Kurze Zeit später, gegen 15:30 Uhr, wurde ein weiterer Tatverdächtiger, ein 27-jähriger Algerier, ebenfalls beim mutmaßlichen Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet und festgenommen. Auch er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat.
