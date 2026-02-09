Illegales Autorennen auf der B19 führt zu schwerem Unfall mit Verletzten

WÜRZBURG – Am Sonntagnachmittag hat ein mutmaßliches illegales Autorennen auf der B19 zwischen Estenfeld und Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall geführt, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 43.000 Euro entstand. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer verlor bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und rammte einen unbeteiligten Dacia, während ein am Rennen beteiligter dunkler Mercedes unerkannt flüchtete.

Gegen 15:55 Uhr waren der BMW und der dunkle Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Würzburg unterwegs, wobei sie sich augenscheinlich ein Rennen lieferten. Bei einem abrupten Bremsmanöver schleuderte der BMW nach rechts und kollidierte mit dem Dacia einer 25-Jährigen, der daraufhin gegen die Leitplanke und schließlich in den Grünstreifen katapultiert wurde. Die Fahrerin und ihr 30-jähriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen; die junge Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, weshalb die Bundesstraße in Fahrtrichtung Würzburg bis etwa 19:00 Uhr voll gesperrt blieb. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Mercedes machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg.pi-stadt@polizei.bayern.de zu melden.

