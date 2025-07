Im Badezimmer geraucht, eingeschlafen, Badteppich in Brand gesetzt und vom Nachbarn geweckt

LOHR A.MAIN – Am Freitagmorgen, den 18. Juli 2025, kam es gegen 07:55 Uhr im Jägerweg zu einem Feuerwehreinsatz, der ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Plan rief. Auslöser war ein Kleinbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in dem eine 73-jährige Frau lebt.

Ein aufmerksamer Mitbewohner hatte den Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen, handelte sofort und konnte die Frau rechtzeitig wecken und in Sicherheit bringen. Die Polizei evakuierte vorsorglich die übrigen Bewohner des Hauses, bis keine weitere Gefahr bestand.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Die Wehrleute führten Lüftungsmaßnahmen durch, um die Wohnung rauchfrei zu bekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Da die 73-jährige Frau offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde sie im Anschluss durch die Polizei in ein Krankenhaus gebracht.