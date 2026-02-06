Auto IU

Im Bereich Bad Kissingen gab es für die Polizei gut zu tun: Ohrfeige, 911er angefahren und Handy aus Umkleide geklaut

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. Am Mittwochmittag, gegen 16:00 Uhr, soll es in der Münchner Straße, im Bereich der Bushaltestelle, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 49 Jahre alten Frau mit russischer Staatsangehörigkeit und einer bislang unbekannten jüngeren weiblichen Person gekommen sein. Die 49-Jährige soll eine Ohrfeige von der Jüngeren bekommen haben.

BAD KISSINGEN, OT GARITZ, LKR. BAD KISSINGEN. Am Mittwoch, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Baptist-Hoffmann-Straße ein geparkter Porsche 911 angefahren und beschädigt. Der Schaden an der Stoßstange sowie dem Kotflügel wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. Aus der Sporttasche eines Kindes wurde am Montag, zwischen 18:50 Uhr und 20:00 Uhr, ein Mobiltelefon entwendet. Die Sporttasche stand im Bereich der Umkleidekabine in der Bayernhalle. Das Handy hatte einen Wert von circa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/149-0 entgegen.

