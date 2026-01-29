Auto IU

Im Dienstbereich der Polizei Hassfurt hatte man gut zu tun: Einbrecher, Unfallflüchtige, Unfälle, Fahrrad- und Zigarettendiebe

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
Foto: Pixabay / mike_ramirez_mx
STETTFELD, LKR. HASSBERGE. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch um 13:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem alten Bahnwärterhäuschen in der Au. Ohne Beute entkam der Mann unerkannt. Erste Erkenntnisse ergaben, dass der Täter mit dem Fahrrad zum Tatort gekommen ist.

HASSFURT. Auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Bahnhofstraße wurde am Montag, zwischen 13:35 Uhr und 19:15 Uhr, ein geparkter schwarzer VW Sharan angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Beifahrerseite in Höhe von circa 4.000 Euro.

HASSFURT. In der Ausfahrt eines Parkplatzes in der Industriestraße kam es am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein orangefarbener Audi ist hier auf den davorstehenden Mercedes aufgefahren. Dem Unfall sei einen Streitigkeit zwischen dem 32 Jahre alten Audi-Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit und dem 61-jährigen Mercedes-Fahrer, ebenfalls Deutscher, vorausgegangen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen circa 5.000 Euro.

KÖNIGSBERG IN BAYERN, LKR. HASSBERGE. Drei bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstagabend um 19:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Hellinger Straße. Mutmaßlich mit Böllern verursachten die drei Männer einen Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Christopher Richter
HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE. Am Samstag, zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter an der Fahrradstation in der Hauptstraße ein schwarzes E-Bike. Das Rad war an einen Fahrradhalterung angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

