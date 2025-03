Im Gespräch mit Paul Knoblach, MdL – Sprechstunde am 14. März

SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) lädt am Freitag, den 14. März, von 17:00 bis 18:00 Uhr zu einer offenen Sprechstunde in seinem Regionalbüro am Markt 4 in Schweinfurt ein.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Zeit die Möglichkeit, persönliche Anliegen direkt mit dem Abgeordneten zu besprechen.

Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, kann über sein Büro ein gesonderter Gesprächstermin vereinbart werden.