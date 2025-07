Im Gespräch mit Paul Knoblach, MdL – Sprechstunde am 25. Juli

SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) lädt Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 25. Juli, von 17:00 bis 18:00 Uhr zu einer offenen Sprechstunde in sein Regionalbüro am Markt 4 ein.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. In diesem Zeitraum steht der Abgeordnete persönlich für Fragen, Anregungen und Anliegen zur Verfügung.

Wer zu diesem Termin verhindert ist, kann wie gewohnt über das Büro einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren.