Auto IU
Im Gespräch mit Paul Knoblach, MdL – Sprechstunde am 31. Oktober
SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) lädt am Freitag, den 31. Oktober, zur offenen Sprechstunde in sein Regionalbüro (Markt 4) ein. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen dort ohne vorherige Anmeldung persönlich vortragen.
Die Sprechstunde findet von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Sollte eine Teilnahme an der offenen Sprechstunde nicht möglich sein, kann wie gewohnt über das Büro des Abgeordneten ein Gesprächstermin vereinbart werden.
