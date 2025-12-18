Im Januar und Februar ist noch mal Eisbahndisco in Würzburg
WÜRZBURG – Die beliebte Eisbahndisco auf der Eisbahn der WVV am Nautiland ist mit großem Erfolg in die neue Saison gestartet. Die erste Veranstaltung im Dezember lockte zahlreiche Besucher an und bestätigte das bewährte Konzept des Fachbereichs Jugend und Familie der Stadt Würzburg sowie der WVV, ein attraktives und zugleich verantwortungsbewusstes Freizeitangebot in einem rauch- und alkoholfreien Umfeld zu schaffen.
Kilian Schick vom Fachbereich Jugend und Familie zeigte sich hocherfreut über die positive Resonanz und die friedliche Stimmung auf dem Eis. Musik, bunte Lichteffekte und die Beats von DJ G.O.G., der auch bei den künftigen Terminen wieder für den passenden Sound sorgen wird, machen die Eisbahndisco zu einem besonderen Treffpunkt für Jugendliche und Familien. Auch die WVV wertet die langjährige Kooperation als vollen Erfolg und als ein gelungenes Beispiel für präventive Jugendarbeit in der Region.
Wer den Saisonstart verpasst hat, kann sich bereits auf den nächsten Termin freuen: Die kommende Eisbahndisco findet am Freitag, 2. Januar 2026, statt. Der reguläre Eislaufbetrieb endet an diesem Tag bereits um 17:00 Uhr, bevor um 18:00 Uhr der Einlass für das Event beginnt. Bis 22:00 Uhr können die Gäste dann ihre Runden zu moderner Musik drehen.
Der Eintritt für die Eisbahndisco beträgt 3 Euro für Kinder und Jugendliche sowie 6 Euro für Erwachsene. Als weiterer fester Termin im Kalender steht bereits Freitag, der 6. Februar 2026, fest, an dem die Eisfläche ebenfalls von 18:00 bis 22:00 Uhr zur Tanzfläche wird.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!