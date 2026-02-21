Im Kreis Kitzingen hatte man mit Unfallflüchtigen und Schneeballwerfern zu tun…

KITZINGEN. Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 16:35 Uhr und Donnerstag, 08:30 Uhr, einen geparkten VW Touran im Marshall-Heights-Ring an der Heckstoßstange beschädigt und sich unerlaubt entfernt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

KITZINGEN. Zwischen Montag, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 11:10 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Firmenschild an der Kreuzung An der Staustufe beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

BUCHBRUNN, LKR. KITZINGEN. Am Donnerstag, kurz nach 15:00 Uhr, haben drei bislang Unbekannte an der Bahnüberführung zwischen Mainstockheim und Buchbrunn Schneebälle auf einen vorbeifahrenden Pkw geworfen. Der 38-jährige deutsche Toyota-Fahrer bremste stark ab. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Kitzinger Polizei führt Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zwei der augenscheinlich Jugendlichen waren männlich, einer Person war weiblich. Alle drei Unbekannten waren schwarz gekleidet.

Das könnte Dich auch interessieren: Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.